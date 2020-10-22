Петербург предупредили о рисках из-за таяния льдов Антарктиды

Таяние ледников в Антарктиде может привести к изменениям условий для городов по всему миру. Причем даже при условии, что процесс затронет совсем небольшую площадь льдов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексея Екайкина.

В частности, по словам ученого, Антарктида начала терять массу. Особенно активное таяние ледников идет в горных районах. Также давно теряет льды Гренландия. Месяц назад отсюда сошел в море гигантский блок льда размером с Париж.

По оценкам Екайкина, с начала периода индустриализации, это середина XIX века, уровень воды в мировом океане поднялся на 16 сантиметров. Исследователь полагает, что даже небольшое таяние антарктических льдов может привести к повышению уровня воды на один-два метра. Если это произойдет, то к концу XXI века у прибрежных городов по всему миру могут начаться проблемы.

Среди мегаполисов в зоне риска ученый назвал Петербург.

Но наибольшие проблемы, по оценкам эксперта, ожидают островные государства. Из-за подъема уровня мирового океана ситуация может дойти до того, что людям придется переезжать с этих территорий.