На Кубани прошли похороны мэра Ялты Ивана Имгрунта

В четверг в Белореченском районе Кубани прошли похороны 59-летнего мэра Ялты Ивана Имгрунта, бывшего главы районной администрации.

Прощание состоялось на центральной площади Белореченска - проводить в последний путь пришли горожане, его друзья, коллеги и близкие. Похоронили Ивана Имгрунта на городском кладбище поселка Южный. Панихида прошла с соблюдением всех мер предосторожности.

Как писала "РГ" 30 сентября Имгрунт сам сообщил горожанам о своей госпитализации с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован коронавирус. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке. 18 октября стало известно, что он скончался от осложнений после перенесенной болезни.

Имгрунт был назначен на пост мэра Ялты 6 ноября 2019 года. До этого несколько месяцев работал вице-мэром и первым вице-мэром.

С 2000 по 2017 год Иван Имгрунт был главой муниципального образования Белореченский район Краснодарского края. По образованию Имгрунт - юрист, выпускник Уральского государственного юридического университета. С 1986 по 2000 год работал в органах прокуратуры. В 2013 году получил степень доктора социологических наук.