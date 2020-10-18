Умер глава администрации Ялты

От осложнений после перенесенной пневмонии скончался 59-летний глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом "РГ" сообщили в администрации Ялты.

30 сентября Имгрунт сам сообщил горожанам о своей госпитализацией с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован коронавирус. Оставаясь на больничном, мэр на своих страницах в соцсетях продолжал информировать горожан о главных событиях в городе. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке...

Имгрунт был назначен на должность мэра Ялты 6 ноября 2019 года. До этого он несколько месяцев работал вице-мэром и первым вице-мэром. С приходом Имгрунта на курорте начались заметные изменения: новый глава администрации начал с налаживания системы городского хозяйства, уборки улиц и вывоза мусора, приведения в порядок зон отдыха, парков и скверов, высадки цветов и деревьев. Все городские дворники были облачены в фирменную униформу в дореволюционном ретро-стиле, а Ялта выиграла федеральный грант на реконструкцию возвращенной в городскую собственность Советской площади.

"Светлая память...замечательный мэр", "Невозможно поверить", "Тяжелая потеря для Ялты", - пишут жители Ялты на странице Имгрунта в Facebook.

С 2000 по 2017 год Иван Имгрунт был главой муниципального образования Белореченский район Краснодарского края. По образованию Имгрунт - юрист, выпускник Уральского государственного юридического университета. С 1986 по 2000 год работал в органах прокуратуры. В 2013 году получил степень доктора социологических наук.