Умер глава администрации Ялты

Новости

СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 16:39
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 16:39
Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
Взрыв на западе Афганистана унес жизни 12 человек 13:11
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок 13:04
В Москве дети рухнули с эскалатора в ТЦ 13:01
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом 12:04
Учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 12:03
Театру в Москве грозит штраф за зрителей без масок на концерте группы "На-На" 11:40
Что изменится в жизни белорусов с введением электронных паспортов 11:40
На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей 11:19
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве 10:59
Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов 10:30
В Петербурге прошел "Тотальный диктант" 10:28
Сотрудники Кремниевой долины рассказали о выгорании на удаленке 10:16
Путин: Российский дорожный комплекс находится на подъеме 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 17:17
Рубрика: Общество

Умер глава администрации Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

От осложнений после перенесенной пневмонии скончался 59-летний глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом "РГ" сообщили в администрации Ялты.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Мэра Ялты госпитализировали с пневмонией

30 сентября Имгрунт сам сообщил горожанам о своей госпитализацией с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован коронавирус. Оставаясь на больничном, мэр на своих страницах в соцсетях продолжал информировать горожан о главных событиях в городе. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке...

Имгрунт был назначен на должность мэра Ялты 6 ноября 2019 года. До этого он несколько месяцев работал вице-мэром и первым вице-мэром. С приходом Имгрунта на курорте начались заметные изменения: новый глава администрации начал с налаживания системы городского хозяйства, уборки улиц и вывоза мусора, приведения в порядок зон отдыха, парков и скверов, высадки цветов и деревьев. Все городские дворники были облачены в фирменную униформу в дореволюционном ретро-стиле, а Ялта выиграла федеральный грант на реконструкцию возвращенной в городскую собственность Советской площади.

"Светлая память...замечательный мэр", "Невозможно поверить", "Тяжелая потеря для Ялты", - пишут жители Ялты на странице Имгрунта в Facebook.

С 2000 по 2017 год Иван Имгрунт был главой муниципального образования Белореченский район Краснодарского края. По образованию Имгрунт - юрист, выпускник Уральского государственного юридического университета. С 1986 по 2000 год работал в органах прокуратуры. В 2013 году получил степень доктора социологических наук.

В регионах Общество Утраты Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"
Минпросвещения не планирует переносить ЕГЭ-2021
Собянин заявил о снижении числа трудовых мигрантов в Москве
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов страны
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть