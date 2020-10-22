Жителя Сочи будут судить за гибель ребенка при нападении медведей

В Сочи перед судом предстанет 57-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ): в результате нападения медведей погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2011 году 57-летний житель Сочи стал владельцем двух диких медведей. Для содержания животных мужчина соорудил вольер, который огородил металлическим забором с дверью, но не предпринял необходимых мер предосторожности. Так, например, вольер не был оборудован особо прочными запорами, исключающими их открывание животными и посторонними. Кроме того, обвиняемый не установил дополнительное ограждение, препятствующее доступу посетителей вплотную к основному ограждению вольера, тем самым не исключил физический контакт с опасными животными.

Вольер для диких медведей находился вблизи детского конноспортивного комплекса, расположенного на улице Армавирской в поселке Дагомыс.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, подсудимый приобрел медведей у знакомых ему охотников для безвозмездной демонстрации животных.

По версии следствия, вечером 4 августа этого года мальчик подошел к вольеру через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, в результате чего животные напали на ребенка, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

Обвиняемый свою вину признал. Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кубани. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора края. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Лазаревский районный суд.