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22.10.2020 18:57
Рубрика: Власть

Трое освобожденных из плена в Нигерии моряков вернулись в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Трое российских моряков, освобожденных из плена в Нигерии, вернулись в Крым. Об этом сообщило управление информационной политики Мининформа Крыма.

Напомним, морские пираты в мае 2020 года атаковали суда Djibloho и Rio Mitong в Экваториальной Гвинее. В результате атаки были похищены трое россиян - электромеханики Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя и моторист Вячеслав Сечин из Симферополя.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ
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В сентябре 2020 года пираты угрожали убить захваченных моряков, если за них не дадут выкуп. В начале октября крымчане были освобождены и утром 22 октября прибыли авиарейсом в Москву, после чего были отправлены на полуостров. В аэропорту Симферополя их встречали члены семей и друзья.

По словам моряков, их освобождение стало возможным благодаря помощи главы РК Сергея Аксенов и экс-полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева.

- Нас реально хотели убить, - рассказал освобожденный моторист Вячеслав Сечин. - Последний месяц каждый день выводили на расстрел. Была целая спецоперация, очень много людей спасали нас! Нас вытащили просто из ада!

Ранее Уполномоченный президента РФ по правам человека Ирина Москалькова заявила, что освобождение моряков стало возможным благодаря действиям дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей, судовладельческой компании и работе института защиты прав человека в РФ.

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