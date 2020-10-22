В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса

В поликлинике Симферопольской городской клинической больницы № 7 вакцинированы 10 медицинских работников, что находятся в группе риска из-за контактов с больными COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба минздрава РК.

Медикам ввели вакцину "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) из первой пробной партии, которую доставили в Крым для тестирования логистической системы. В ведомстве напомнили, что эту вакцину разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

Медработники прошли вакцинацию добровольно после медицинского осмотра и подтверждения отсутствия у них антител к коронавирусу. В крымском минздраве намерены продолжить вакцинацию медиков, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии до середины октября в Крыму вследствие заражения коронавирусом скончались пять медицинских работников. Для лечения больных COVID-19 в РК развернуто 1769 коек. К ним на нынешней неделе добавят еще 150, в том числе 100 в Ленинском районе и 50 - в Республиканской клинической больнице.