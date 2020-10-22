В Роспотребнадзоре рассказали, почему на Кубани не вводят карантин

В четверг заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная объяснила то, почему на территории Кубани не собираются возвращать карантин, несмотря на увеличение числа заболевания коронавирусом. Запись ее выступления появилась в Сети.

"Абсолютное число случаев сегодня не является критерием для применения каких-то мер, причем даже и в прогнозе, - сказала она. - Надо понять, что в марте и апреле мы были совершенно в другой ситуации, когда не знали, что это за инфекция. И она начала расти в тот момент, когда все ОРВИ снизились. И все лето мы регистрировали это заболевание и изучали вирус. Но сегодня критерий оценки и прогноза введения каких-то ограничительных мероприятий изменился. И если завтра, скажем, будет зафиксировано в день 180-200 случаев, то это не станет основанием для немедленного введения таких ограничений". По ее словам, сейчас в регионе происходит рост гриппа и ОРВИ (до 500 человек в неделю) по уже знакомым многие десятилетия инфекциям, то никто ничего не закрывает. Поэтому COVID-19 "войдет в ту же статистику, какая будет по гриппу и по ОРВИ".

Как отметила Гречаная, заболеваемость коронавирусом и дальше будет "немножко расти", чему будет способствовать погода, увеличение нахождения людей закрытых помещениях, рост числа контактов. А еще есть "человеческий фактор - когда несознательные люди, которые принципиально ходя без маски, либо носят ее неправильно".

Затронув тему вспышек заболеваемости в учебных заведениях, замруководителя краевого ведомства считает, что их количество "не такое большое, чтобы прерывать образовательный процесс".

"Сложившая ситуация дает нам основание предполагать, что никаких жестких мер вводиться не будет", - подчеркнула Татьяна Гречаная.

Напомним, о том. что власти не собираются вводить на Кубани режим карантина по коронавирусу, заявил недавно и губернатор Вениамин Кондратьев. Как отметил глава края, хотя в регионе каждый день фиксируются новые случаи заражения, однако вспышек и резкого роста числа инфицированных не наблюдается.

По данным минздрава региона, за последние сутки на Кубани зарегистрировано 102 новых случая заболевания коронавирусом в 25 муниципальных образованиях. В их числе - числе 60 женщин и 42 мужчины в возрасте до 83 лет. Восемь пациентов несовершеннолетние, младшему из них три года, а старшему - 17 лет.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае новая инфекция была подтверждена у 16 тысяч 237 человек, в том числе у 1432 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 286,1. С начала пандемии в крае зафиксировано 368 смертей с диагнозом COVID-19 (пять - за последние сутки).