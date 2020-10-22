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22.10.2020 06:37
Рубрика: Происшествия

Следователи назвали причину смерти найденного в Екатеринбурге пилота

Текст: Татьяна Воробьева

Причиной смерти молодого пилота якутской авиакомпании, который был найден погибшим в Екатеринбурге, стало ранение в области шеи. "Остальные ранения не смертельные", - сообщил руководитель следственного отдела по Октябрьскому району города СКР области Вячеслав Бабушкин.

Таково заключение судмедэкспертов. Расследование продолжается.

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Напомним, тела 28-летнего мужчины нашли 20 октября в центре города - в районе улицы Розы Люксембург. Тело обнаружил охранник жилого комплекса неподалеку. Выяснилось, что это пропавший несколькими днями ранее пилот, который находился на Среднем Урале в командировке.

Позднее Следственный комитет обнародовал видео с наружных камер, которые запечатлели, вероятно, последние минуты жизни молодого мужчины: он бежал по улицам, оглядывался, однако не заметно было, чтобы кто-то его преследовал.

"Чтобы разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщили в пресс-службе свердловского СК.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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