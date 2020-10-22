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22.10.2020 12:40
Рубрика: Общество

У 217 сотрудников ядерного центра в Снежинске выявили СОVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Российском федеральном ядерном центре имени академика Забабахина (ЗАТО Снежинск) произошла вспышка коронавируса. Заболевание выявлено более чем у 200 сотрудников, сообщили "РГ" в пресс-службе учреждения.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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- По данным на вчерашний день, у нас 217 сотрудников с диагнозом COVID-19, - пояснили в центре. - Из них 47 человек поправились, 170 продолжают лечение. Заболеваемость резко возросла за последний месяц. Коронавирус распространяется по небольшим группам специалистов, как правило, работающим в одном кабинете.

В ближайшее время на предприятии будет подготовлен локальный нормативный акт по предупреждению выхода на работу контактных по COVID-19 сотрудников и усиления мер безопасности, отметили в федеральном ядерном центре.

Стоит отметить, что во время пандемии ученые ядерного центра добились успеха в новой для себя сфере, создав модель распространения коронавирусной инфекции с неплохими прогностическими качествами. Результатами исследований уже заинтересовались в правительстве РФ. Поданная на конкурс Министерства науки и высшего образования заявка "Моделирование эпидемий вирусных инфекций" вошла в число победителей и получила грантовую поддержку на три года.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших приближается к 19 тысячам. С начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 230 учащимся. Выздоровели и выписались из больниц 14,4 тысячи пациентов. Скончались 588 южноуральцев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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