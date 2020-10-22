Ученые приблизились к разгадке самого большого лежбища моржей в мире

Напомним, о том, что на западное побережье полуострова Ямал неожиданно приплыли и расположились там на время почти тысяча ластоногих, наша газета писала осенью прошлого года. Никогда раньше так много "туристов"-моржей, давно занесенных в Красную книгу на Ямал не прибывало. Как отмечают ученые, рекорд был отмечен 35 лет назад, тогда у полуострова Ямал было зафиксировали 384 моржа. Сейчас наплыва ластногих "туристов" на этот "курорт" ждут снова.

Как рассказали ученые, показательно, что мыс Тиутей-Сале с ненецкого так и переводится - Моржовый мыс. Здесь находится древняя стоянка людей, которые жили здесь еще в VI-VIII веках. Раскопки, которые неоднократно проводились на Моржовом мысе еще с начала прошлого столетия, показали, что люди жили здесь в землянках и охотились на моржей. Об этом говорят орудия труда, найденные на острове, а также костные останки людей и животных.

По словам ученых, в наше время моржи заняли берег так уверенно, будто бывали здесь и ранее. Такое ощущение, что в эти края их вела родовая память. Огромное лежбище, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида. Специалисты считают, что оно может стать уникальной лабораторий под открытым небом. Тем более, что всегда было принято считать, что редкий атлантический морж предпочитает такие регионы Российской Арктики, как Печорское море, север Новой Земли и Землю Франца-Иосифа. Что касается Ямала, то лежбищ под тысячу животных за последние десятилетия здесь не наблюдалось, отмечались только единичные и кратковременные выходы животных на берег.

Что массово привело моржей на Ямал, до сих пор точно неизвестно. Очевидно одно, - это следствие изменений в природе, которые заставляют животных приспосабливаться к окружающей среде, менять ареалы обитания. Одна из версий состоит в том, что моржи устроили лежбище на Моржовом мысе из-за глобального изменения климата, в частности, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. Именно на этом льду моржи формируют лежбища во время репродуктивного периода для спариваний и родов. Лед тает, что приводит к сокращению подходящих мест отдыха рядом с оптимальными районами питания. Не случайно, среди сотен ластоногих на лежбище были и самки с детенышами разного возраста.

Сейчас экспедиция ученых, направленная на сохранение уникального лежбища и арктических животных, занесенных в Красную книгу, продолжается. Специалисты намереваются установить, как растут колонии ластоногих, и какова степень генетической изолированности моржей Ямала.

К слову, нынешним летом волонтеры в ожидании прибытия моржей, расчистили место лежбища от хлама, скопившегося здесь еще со времен "строителей коммунизма". Они собрали 180 тонн металла, в том числе 3000 двухсотлитровых бочек и 12 огромных цистерн.

Кстати

К удивительным выводам пришли ученые и при изучении взаимодействия моржей и белых медведей. На побережьях морей Лаптевых и Карского умки часто проходят прямо внутрь стада моржей на их лежбищах. При этом ластоногие практически перестали бояться медведей. Дело в том, что медведи поедают павших животных, выступая таким образом "санитарами Арктики". Заместитель директора по науке Национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин отмечает, что живой морж - непростая добыча для белого медведя, сражаться с таким крупным животным косолапому далеко не всегда под силу, гораздо легче дождаться его естественной смерти. Хотя если медведь увидит, что можно напасть на небольшого моржа, он все же это сделает, констатирует ученый.