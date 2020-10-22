Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.10.2020,  
18:48
Текст:  Алексей Моисеев

Рой боевых дронов уничтожили огнем "Торов" и зенитных пушек в Китае

В Китае ведутся работы по созданию дронов-камикадзе. Недавно впервые была представлена самоходная установка, способная одновременно запускать целый рой таких беспилотников.

Аналогичные исследования проводят и в вооруженных силах других государств. Поэтому в частях Народно-освободительной армии уделяется большое внимание защите от такого оружия.

Так, на состоявшихся учениях соединения противовоздушной обороны 73-й армейской группы отработали задачи по отражению массированных налетов.

В тактических действиях по условному противнику вели огонь ракетные системы 9К331 "Тор-М1" российского производства.

Были также задействованы переносные зенитные комплексы FN-6 и компактные противодронные радиоэлектронные ружья.

Не остались без дела и спаренные буксируемые 35-мм автоматические пушки Тип 90, обрушившие настоящий свинцовый дождь. В результате в ходе маневров были поражены реальные воздушные мишени.

Фото: РИА Новости
Опубликованы фото танка Merkava Mk IV с взорвавшимся стволом пушки

Как отмечают эксперты, полученный опыт поможет организовать эффективную преграду действующим большими группами БПЛА.

В КНР также уделяется особое внимание новым направлениям, таким как лазерное оружие. Так, два года назад на 12-м Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018 была впервые показана боевая система LW-30, способная выводить из строя не только беспилотники, но и небольшие пилотируемые летательные самолеты.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 12:22
Зенитная система С-400 установила рекорд меткости 08:49
Фрегат "Адмирал Касатонов" начал поиск подлодки в Баренцевом море 20.10.2020
ПВО
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 19.10.2020
Первые пуски С-400 в Турции попал на видео 17.10.2020
Китай
Установку для запуска 48 дронов-камикадзе показали в Китае 14.10.2020
Конфликт на КВЖД: как первые советские танки проходили боевое крещение 13.10.2020