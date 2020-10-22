Рой боевых дронов уничтожили огнем "Торов" и зенитных пушек в Китае

Учения бригады ПВО 73-й армейской группы Восточной зоны боевого командования НОАК. pic.twitter.com/O7XK5WnAqn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 22, 2020

Аналогичные исследования проводят и в вооруженных силах других государств. Поэтому в частях Народно-освободительной армии уделяется большое внимание защите от такого оружия.

Так, на состоявшихся учениях соединения противовоздушной обороны 73-й армейской группы отработали задачи по отражению массированных налетов.

В тактических действиях по условному противнику вели огонь ракетные системы 9К331 "Тор-М1" российского производства.

Были также задействованы переносные зенитные комплексы FN-6 и компактные противодронные радиоэлектронные ружья.

Не остались без дела и спаренные буксируемые 35-мм автоматические пушки Тип 90, обрушившие настоящий свинцовый дождь. В результате в ходе маневров были поражены реальные воздушные мишени.

Как отмечают эксперты, полученный опыт поможет организовать эффективную преграду действующим большими группами БПЛА.

В КНР также уделяется особое внимание новым направлениям, таким как лазерное оружие. Так, два года назад на 12-м Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018 была впервые показана боевая система LW-30, способная выводить из строя не только беспилотники, но и небольшие пилотируемые летательные самолеты.