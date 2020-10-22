Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 октября 2020 года № 863 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления дополнить словами ", площадью не более 50 кв.м".

1.2. Дополнить постановление пунктами 2.1.17 и 2.1.18 следующего содержания:

"2.1.17. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 06:00, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц, а также нахождение граждан в помещениях указанных предприятий общественного питания в указанное время.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций.

2.1.18. Деятельность в области отдыха и развлечения на территориях объектов общественного питания, за исключением деятельности детских игровых комнат, указанных в абзаце втором пункта 2.1.4 постановления".

1.3. Дополнить постановление пунктом 2-5.24 следующего содержания:

"2-5.24. Размещать в местах, открытых для свободного посещения, по каждому адресу мест осуществления деятельности уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученный при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.4. В пункте 2-20 постановления:

1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"2-20. По 29.11.2020 обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта, за исключением работников перевозчика, находящихся в кабине транспорта общего пользования, оборудованной изолированной перегородкой от основного отделения транспорта общего пользования".

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Перевозчикам при оказании услуг по перевозкам пассажиров и багажа не допускать нахождения работников и пассажиров во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления, за исключением работников перевозчика, находящихся в кабине транспорта общего пользования, оборудованной изолированной перегородкой от основного отделения транспорта общего пользования".

1.5. Дополнить постановление пунктами 2-39 - 2-41 следующего содержания:

"2-39. До 01.11.2020 или до начала осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя) организациям (индивидуальным предпринимателям), не имеющим уникального QR-кода, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением, обеспечить наличие локальных нормативных актов, устанавливающих Стандарт безопасной деятельности, и получение по каждому адресу места осуществления деятельности уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения Стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

2-40. До 01.11.2020 организациям (индивидуальным предпринимателям), ранее получавшим в соответствии с требованиями постановления уникальный QR-код и имеющим более одного адреса места осуществления деятельности, обеспечить:

получение по каждому адресу места осуществления деятельности уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

соблюдение по каждому адресу места осуществления деятельности требований, установленных постановлением, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2-41. Организациям (индивидуальным предпринимателям) до 26.10.2020 обеспечить направление списка телефонных номеров работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, не переведенных на дистанционный режим работы (с соблюдением требований законодательства о персональных данных), а также обоснования причин невозможности их перевода на дистанционный режим работы в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Организациям и индивидуальным предпринимателям актуализировать информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, не переведенных на дистанционный режим работы, в течение трех дней со дня указанного изменения в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта".

1.6. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

"7.5. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы максимально возможного количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), а также сохранение дистанционного режима работы для ранее переведенных на него работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)".

1.7. Дополнить постановление пунктом 8-4 следующего содержание:

"8-4. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям) по 29.11.2020 приостановить организацию и проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц".

1.8. Дополнить постановление пунктом 12.6 следующего содержание:

"12.6. По 15.01.2021 осуществлять организацию и проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 22.10.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.4, вступающих в силу с 26.10.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







