В Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за пандемии

В частности, с сегодняшнего дня кафе, рестораны и клубы смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00. Днем заведения могут работать в обычном для себя формате, единственное, в соответствии с реалиями нынешнего времени столики должны быть расставлены так, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию, весь персонал должен быть в масках и перчатках, помещения должны регулярно дезинфицироваться.

Локальные ограничения сами заведения ввели уже давно, например, кофейни не отпускают кофе в свою тару, вместо сахарниц и перечниц на столах посетителям предлагают специи в индивидуальных пакетиках. Все эти ограничения сохраняются, но, например, если в кафе была живая музыка, то она может звучать и сейчас, но только до 23.00.

Ограничения вводятся для того, чтобы сократить социальные контакты, но при этом точки общепита там, где они важны принципиально, будут работать всю ночь. Например, запрет не коснется работы кафе в Пулково, на вокзалах и автостанциях. Так что люди, которые ждут на вокзале свой поезд, могут посещать кафе в обычном режиме.

В общественном транспорте с 26 октября резко увеличивается число рейдов за нарушителями масочного режима. Как сообщают в пресс-службе администрации Петербурга, проверять наличие у пассажиров масок и перчаток будут специальные мобильные группы, куда входят сотрудники полиции.

Если в автобусе, трамвае или вагоне метрополитена мобильной группе на глаза попадается пассажир без маски, то гражданину предлагается немедленно покинуть салон транспортного средства. Также в Смольном отмечают, что нарушителю выпишут штраф в размере 4 тысяч рублей. Для тех, кто нарушил повторно, сумма возрастает до пяти тысяч рублей.

Причем, как говорят в администрации Северной столицы, средства индивидуальной защиты дыхания должны использовать и работники автотранспортных предприятий, например, кондукторы. Только один человек в общественном транспорте может быть без маски, подчеркивают в Смольном, - это машинист. И то при условии, что он едет один и кабина плотно закрывается. При этом если водитель автобуса продает билеты (такое распространено на маршрутах с невысоким пассажиропотоком), то за рулем он должен быть в маске и перчатках. Если мобильная группа выявит нарушение, то сотрудника автотранспортного предприятия отстранят от работы безо всяких поблажек.