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22.10.2020 11:42
Рубрика: В мире

Стал известен новый президент Боливии

Текст: Юрий Когалов

В Боливии заканчивают подсчет голосов после президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. На данный момент обработано уже более 90 процентов бюллетеней.

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По данным избиркома, Луис Арсе, представляющий партию бывшего главы государства Эво Моралеса "Движение к социализму", набирает 54,51 процента голосов и становится новым президентом Боливии. Его главный соперник - центрист Карлос Меса, представляющий коалицию правых сил "Гражданское сообщество" - получает 29,21 процента голосов. Еще один кандидат от правых Луис Фернандо Камачо - 14,19 процента. Официальные данные оказались для Арсе даже лучше результатов экзитполов, которые давали ему 52 процента голосов избирателей, а Месе - 31 процент.

Как отмечают эксперты, победа Луиса Арсе знаменует собой возвращение к власти "Движения к социализму", и лидер партии Эво Моралес наконец сможет вернуться на родину. После прошлогодних выборов, обвинений в подтасовке результатов и мятежа военных он был вынужден бежать из Боливии в Мексику, а затем перебраться в Аргентину.

В этот раз придраться к прозрачности выборов не получится. Миссия наблюдателей Организации американских государств не заметила признаков фальсификации. "Люди голосовали свободно, и результат был ясным и убедительным, что придает большую легитимность новому правительству, боливийским институтам и избирательному процессу", - отметил глава миссии Мануэль Гонсалес.

Наблюдатели от Европейского союза, Центра Картера и неправительственного Межамериканского союза избирательных организаций также не нашли к чему придраться.

Соперники Арсе признали свое поражение.

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