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22.10.2020 12:20
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили не вводить налог на выплаты за вредный и тяжелый труд

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Госдумы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") подготовил поправку (есть в распоряжении "Российской газеты") в федеральный законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации". Она касается налогооблажения компенсационных выплат.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Напомним, вчера этот законопроект был одобрен Государственной Думой в первом чтении. В нем, в частности, идет речь о повышенном налоге в 15% на периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей в год, связанные с трудов­ой деятельностью человека, включая зарплату и дивиденды. При этом к разовым доходам, например, от продажи недвижимости, такой налог применяться не будет.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Но, как отметили в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы, в законопроекте в том числе предлагается признать доходом все виды выплат в денежной форме за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, то есть лишить эти выплаты статуса компенсаций.

Сейчас, как поясняют в комитете, с компенсационных выплат НДФЛ не взимается, так как они не входят в систему оплаты труда. Их размер устанавливается в коллективном договоре или коллективном соглашении между работодателем и работниками, занятыми на вредных и опасных производствах. По сути эти выплаты - компенсация здоровью работника, который трудится в опасных условиях. И эти деньги он может тратить по своему усмотрению.

Как подчеркнул Сергей Вострецов, сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Поэтому крайне важно обратить внимание правительства, что нельзя лишать более 15 миллионов человек, которые заняты на вредных и опасных производствах, их законных выплат. К тому же эти выплаты не огромные. "Нельзя с благими намерениями о повышении налогооблажения состоятельных граждан лишать выплат металлургов, работников химической промышленности, шахтеров денег на профилактику здоровья, которых они в результате сложных переговоров при заключении коллективных договоров добились от работодателей", - подчеркнул депутат.

Вострецов уже передал свои предложения министру финансов РФ Антону Силуанову, который сегодня встречался с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" НДФЛ и налоговые декларации

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