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22.10.2020 01:42
Рубрика: В мире

В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну

НАСА распространило фото с изображением поверхности астероида Бенну и процесса забора грунта. Фото: NASA/AFP НАСА распространило фото с изображением поверхности астероида Бенну и процесса забора грунта. Фото: NASA/AFP
НАСА распространило фото с изображением поверхности астероида Бенну и процесса забора грунта. Фото: NASA/AFP

Специалисты НАСА заявили, что миссия по забору грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну увенчалась успехом. Научный руководитель этой миссии Данте Лоретта представил снимки и видео, демонстрирующие касание инструмента зонда поверхности Бенну.

Фото: iStock
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"Из того, что мы знаем сейчас, процесс забора образцов прошел прекрасно", - цитирует РИА Новости Лоретту. В НАСА уже проанализировали полученные кадры и сделали вывод: высоки шансы на то, что удалось получить достаточное количество грунта. Однако информация о точном объеме собранных материалов будет доступна в понедельник.

НАСА назвало миссию Osiris-Rex исторической. По словам главы ведомства Джима Брайденстайна, впервые созданный человеком аппарат вращается вокруг столь небольшого, как Бенну (всего 500 метров), космического тела.

Напомним, в среду американский зонд OSIRIS-REx, находящийся сейчас в 320 миллионах километров от Земли, сблизился с астероидом и взял с его поверхности образцы грунта. Для проведения операции заранее была выбрана точка в кратере диаметром около 20 метров в северной части Бенну.

Osiris-Rex стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от астероида Бенну в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению. Возвращение образов на Землю планируется в 2023 году.

В мире США Общество Космос

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