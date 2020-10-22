В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был уволен еще в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, комментируя информацию в СМИ о его задержании по подозрению в мошенничестве.

Грибакин уточнил, что Милейко не занимал руководящую должность в федеральной службе с лета 2019 года. Он также заявил, что в отношении бывшего сотрудника проводилась проверка, после которой он был освобожден от занимаемой должности и уволен, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Милейко задержан. Военным следствием возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.