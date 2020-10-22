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22.10.2020 17:02
Рубрика: Российский автопром

В России выставили на продажу самые дорогие "Жигули"

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ВАЗ-2102 стоимостью 1 500 000 рублей. Выставленные на продажу "Жигули" второй модели сегодня являются самими дорогими в России.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Данный автомобиль представляет собой кастом-проект на базе ВАЗ-2102 1984 года выпуска. Известно, что "Двойка" была куплена в 2019 году у первого её владельца. Машина используется в качестве транспортного средства выходного дня.

Снаружи универсал получил двухцветный кузов, отделанный многочисленным хромированным декором, а также разноширокие колёсные диски SSR MK-1 с низкопрофильной резиной. На стыке передних стоек и крыши установлены оригинальные зеркала.

Салон коричневого цвета имеет заводское состояние, пол багажника отделан деревом. Также автомобиль оборудован пневмоподвеской.

ВАЗ-2102 оснащается доработанным двигателем от ВАЗ-2103 и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор может похвастать новым навесным оборудованием и топливопроводами, карбюраторами Weber, альтернативным распредвалом, увеличенным впуском и литым впускным коллектором.

Как сообщается в объявлении, такой ВАЗ-2102 предназначен для настоящего ценителя классики. Машина на ходу и хранится в тёплом гараже.

Универсал ВАЗ-2102 выпускался на Волжском автозаводе в период с 1971 по 1986 годы. Модель, по сути, является лицензионной копией Fiat 124 Familiare.

Фото: www.auto.ru
#Lada