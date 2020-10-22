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22.10.2020 10:25
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали первые фото обновленного Nissan Navara

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Nissan готовит обновление популярного рамного пикапа Navara / Frontier поколения D23. В преддверии скорой презентации в свободный доступ просочились первые снимки модернизированного пикапа без какой-либо маскировочной пленки.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Экстерьер Navara/Frontier освежат за счет нового оперения. Автомобиль получит брутальное оформление передней части с широкой решеткой радиатора, объемным капотом и полностью светодиодными фарами. Бампер будет иметь более выразительную, чем у нынешней модели, форму.

С модернизацией планируется предложить модификацию пикапа для тяжелого бездорожья - со специальными шинами, обвесом и лебедкой спереди.

О возможных изменениях по части техники пока ничего неизвестно.

Премьера новинки состоится 28 ноября в Таиланде, там выпускают основной объем Nissan Navara/Frontier.

Напомним, что Nissan Navara/Frontier D23 выпускается с 2014 года, его моторная гамма зависит от рынка, в ней есть бензиновый агрегат объемом 2,5 л, а также турбодизели 2,3 и 2,5 л. Коробка передач - 7-ступенчатый "автомат" или 6-ступенчатая "механика", привод - задний или полный.

В России Nissan Navara/Frontier D23 официально не продается.

Фото: www.autohome.com.cn
#Nissan