Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
18:10 22.10.2020

В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации в собственность жилых и садовых домов - до 1 марта 2026 года.

Этот порядок действует в России уже 14 лет. Дачников в стране порядка 60 миллионов. Однако в собственность оформлено всего около 14 млн дачной недвижимости - причем не только дома, но и различные капитальные постройки.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru
Сколько будет стоить коммуналка в энергоэффективном доме

Некоторых останавливают якобы высокие налоги. Насколько же после оформления в собственность дачи вырастают расходы семьи, "РГ" спросила первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

По его словам, действительно многие дачники, не зарегистрировавшие права на свои строения, мотивировали свое нежелание оформлять собственность высокими налогами. "Но это в большинстве случаев отговорки. Повышенный налог - 2% - предусмотрен только для владельцев коттеджей стоимостью свыше 300 миллионов рублей, это налог на роскошь. Федеральная налоговая ставка для остальных садовых и жилых домов составляет 0,1% от кадастровой стоимости, при этом у регионов есть право увеличения этой ставки не более чем до 0,3%. Если взять среднестатистический жилой дом площадью 150 кв. м в Московской области, то его кадастровая (инвентаризационная стоимость), приближенная к рыночной, составит 3,6 млн. рублей. При этом налогооблагаемая база для жилых и садовых домов уменьшается на 50 кв. м. Таким образом, при ставке 0,1% налог составит 2400 рублей в год. Для работающего собственника это вполне по силам, а пенсионеры, многодетные и еще ряд льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты налога на 1 квартиру, 1 дом, 1 гараж и 1 хозпостройку, а также имеют налоговый вычет на 6 соток на 1 земельный участок. В дополнение к федеральным муниципалитеты вправе устанавливать и местные льготы, например, полностью освободить многодетную семью от земельного налога", - пояснил Чаплин.

Поэтому, подчеркнул он, бояться налогов не нужно, а стоит подумать, в какую сумму обойдутся возможные судебные расходы, если у соседа или администрации возникнут претензии о сносе самовольной постройки. Также если дом оформлен, то намного проще заключить договор со страховыми компаниями. А подвести магистральные коммуникации - газ и воду - можно только к зарегистрированным объектам недвижимости.

Сейчас читают

Ипотека
12:53

В России продлили программу льготной ипотеки

В России продлили программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5 процентов продлевается до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул глава кабмина

Жилая недвижимость
12:14

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет. Обо всех нюансах упрощенного порядка оформления дачи в собственность "РГ" поговорила с первым зампредседателя Мособлдумы Никитой Чаплиным

Недвижимость
19.10.2020

В каких регионах выросла аренда на частные дома

В каких регионах выросла аренда на частные дома

За год средняя стоимость аренды дома выросла на 7,3 процента, подсчитали эксперты. Рекордсменом роста ставок на аренду индивидуального дома стала республика Алтай. Цена домика в деревне здесь выросла на 49 процентов