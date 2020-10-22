В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность

Этот порядок действует в России уже 14 лет. Дачников в стране порядка 60 миллионов. Однако в собственность оформлено всего около 14 млн дачной недвижимости - причем не только дома, но и различные капитальные постройки.

Некоторых останавливают якобы высокие налоги. Насколько же после оформления в собственность дачи вырастают расходы семьи, "РГ" спросила первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

По его словам, действительно многие дачники, не зарегистрировавшие права на свои строения, мотивировали свое нежелание оформлять собственность высокими налогами. "Но это в большинстве случаев отговорки. Повышенный налог - 2% - предусмотрен только для владельцев коттеджей стоимостью свыше 300 миллионов рублей, это налог на роскошь. Федеральная налоговая ставка для остальных садовых и жилых домов составляет 0,1% от кадастровой стоимости, при этом у регионов есть право увеличения этой ставки не более чем до 0,3%. Если взять среднестатистический жилой дом площадью 150 кв. м в Московской области, то его кадастровая (инвентаризационная стоимость), приближенная к рыночной, составит 3,6 млн. рублей. При этом налогооблагаемая база для жилых и садовых домов уменьшается на 50 кв. м. Таким образом, при ставке 0,1% налог составит 2400 рублей в год. Для работающего собственника это вполне по силам, а пенсионеры, многодетные и еще ряд льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты налога на 1 квартиру, 1 дом, 1 гараж и 1 хозпостройку, а также имеют налоговый вычет на 6 соток на 1 земельный участок. В дополнение к федеральным муниципалитеты вправе устанавливать и местные льготы, например, полностью освободить многодетную семью от земельного налога", - пояснил Чаплин.

Поэтому, подчеркнул он, бояться налогов не нужно, а стоит подумать, в какую сумму обойдутся возможные судебные расходы, если у соседа или администрации возникнут претензии о сносе самовольной постройки. Также если дом оформлен, то намного проще заключить договор со страховыми компаниями. А подвести магистральные коммуникации - газ и воду - можно только к зарегистрированным объектам недвижимости.