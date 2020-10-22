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22.10.2020 11:00
Рубрика: Видео

Видео: байкер пытался въехать на крутой подъем, но чуть-чуть не повезло

Текст: Вадим Давыденко

Во многих видах спорта помимо наград победителям соревнований есть еще отдельные призы для тех, кто старался изо всех сил, отчаянно боролся, но все же не попал в призовую тройку или даже десятку. Или даже если и был последним, но при этом выкладывался по полной программе и вызвал симпатии зрителей. Такие спортсмены, конечно, тоже заслуживают быть отмеченными.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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И именно такой приз "За волю к победе", по нашему мнению, заслуживает герой этого видео, попытавшийся одолеть на мотоцикле крутой каменисто-песчаный склон высотой метров в 12-15.

Задание было непростым и спортсмен очень нервничал. Кстати, аудиодорожка с этого ролика удалена, потому что записанный регистратором монолог нашего героя был перенасыщен табуированной лексикой: тревожно-взволнованной перед штурмом вершины и восторженно-удивленной, но не расстроенной - когда мотоциклист катился вниз.

Что же в итоге произошло? Триумф и сразу фиаско. Штурм вершины и падение вниз. Строго говоря, на верх склона байкер со своим железным конем все-таки взобрался, но в последний момент не удержался в седле, упал на спину и закувыркался вниз.

А байк? Что байк? Байк молодец. Лихо покорив вершину, железный конь выскользнул из-под мотоциклиста и торжествующе рванул вперед. Вот кто безусловный герой этого заезда. Хочется верить, что машина не сильно пострадала, когда потеряла равновесие и упала уже за воображаемой финишной ленточкой.

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