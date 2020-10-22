Во Франции глава МВД предложил запретить мясо халяль

После убийства исламистом учителя истории в пригороде Парижа обстановка во Франции остается напряженной. Масла в огонь подлил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он потребовал запретить продажу мяса халяль, которое соответствует религиозным канонам мусульман.

"Халяльное мясо продается в супермаркетах. Для этого товара выделяют отдельные полки. Пора с этой практикой прекращать", - заявил министр в интервью телеканалу BFM. Это замечание вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В настоящее время французские политики стремятся снять напряжение после инцидента с учителем и последовавшим после это нападением с ножом на двух мусульманских женщин в центре Парижа. И в этот момент глава МВД настаивает на запрете халяльного мяса, которое входит в рацион мусульман.

Власти поспешили откреститься от слов министра. "Это высказывание является личным мнением, полки в супермаркетах не являются приоритетом кабинета", - заявил официальный представитель правительства.