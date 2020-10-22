Постановление губернатора Волгоградской области от 21 октября 2020 года № 657 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области"

Постановляю:

1. Внести в Порядок организации мероприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 г. № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области", следующее изменение:

в пункте 2.1 слова ", повязок или иных изделий, их заменяющих" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 октября 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







