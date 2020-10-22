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22.10.2020,  
15:19
Текст:  Алексей Брусилов

Вооруженные Т-72 части усилили китайскими танками VT-4 в Нигерии

Боевые возможности танков VT-4 и броневиков ST-1 китайского производства показали на одном из военных полигонов в Нигерии.

Первая публичная демонстрация происходила при большом скоплении военнослужащих различных родов войск. На мероприятии присутствовал начальник штаба армии генерал-лейтенант Тукур Юсуф Буратаи.

Бронетехника вела огонь из 125-мм и 105-мм орудий, а также установленных на башнях 12,7-мм зенитных пулеметов.

Первая информация о поставках этих новинок из Поднебесной была обнародована в апреле текущего года, когда из прибывшего в порт Лагос транспортного судна выгрузили гусеничные и колесные бронемашины.

Кроме упомянутых выше VT-4 и ST-1 также доставили 122-мм самоходные артиллерийские установки SH2.

Фото: РИА Новости
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Позже стало известно, что Нигерия, возможно, закупит в КНР боевые машины пехоты БМП ZBD-04A и зенитные ракетные комплексы HQ-7B. Летчики этой страны в настоящее время осваивают пакистано-китайские истребители JF-17 Thunder, на которых установлены российские двигатели РД-93.

До недавнего времени самыми современными танками сухопутных войск данного государства считались полученные из Чехии Т-72М1 и бывшие украинские Т-72АВ с динамической защитой. Эта техника в настоящее время активно задействована в боях с террористическими бандформированиями.

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