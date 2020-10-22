Вооруженные Т-72 части усилили китайскими танками VT-4 в Нигерии

Первая публичная демонстрация происходила при большом скоплении военнослужащих различных родов войск. На мероприятии присутствовал начальник штаба армии генерал-лейтенант Тукур Юсуф Буратаи.
Бронетехника вела огонь из 125-мм и 105-мм орудий, а также установленных на башнях 12,7-мм зенитных пулеметов.
Первая информация о поставках этих новинок из Поднебесной была обнародована в апреле текущего года, когда из прибывшего в порт Лагос транспортного судна выгрузили гусеничные и колесные бронемашины.
Кроме упомянутых выше VT-4 и ST-1 также доставили 122-мм самоходные артиллерийские установки SH2.
Позже стало известно, что Нигерия, возможно, закупит в КНР боевые машины пехоты БМП ZBD-04A и зенитные ракетные комплексы HQ-7B. Летчики этой страны в настоящее время осваивают пакистано-китайские истребители JF-17 Thunder, на которых установлены российские двигатели РД-93.
До недавнего времени самыми современными танками сухопутных войск данного государства считались полученные из Чехии Т-72М1 и бывшие украинские Т-72АВ с динамической защитой. Эта техника в настоящее время активно задействована в боях с террористическими бандформированиями.
The VT-4 Main Battle Tank,St-1 Tank Destroyer, SH-105 Wheeled Self Propelled Artillery and JF-17 fighter jet firmly cements Nigeria's conventional military superiority in the region by a mile. pic.twitter.com/SxVhczj9Ek— Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) October 5, 2020
Video showing a colomn of soviet made T-72M tanks of the Nigerian 🇳🇬 military near the front against Boko haram. pic.twitter.com/BhRaXFpe63— Hammer Of War (@HammerOfWar5) October 21, 2020