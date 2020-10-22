Выручка Tesla превысила ожидания экспертов

За третий квартал 2020 года выручка американского производителя электромобилей Tesla оказалась больше, чем ожидали эксперты. Финансовый отчет компании за период опубликован на ее официальном сайте.

Доходы компании в июле-сентябре составили 8,77 млрд долларов, рост относительно аналогичного периода 2019-го - 39%. Эксперты фондового рынка ожидали, что выручка компании в третьем квартале 2020-го не превысит 8,36 млрд долларов.

Чистая прибыль компании по итогам июля-сентября - 331 млн долларов или 874 млн долларов, если не учитывать особые статьи.

Компания отгрузила покупателям 15 275 автомобилей Model S и Model X, а также 124 318 более дешевых Model 3 и Model Y. Всего клиенты получили 139 593 электромобиля против 90 891 в прошлом квартале.