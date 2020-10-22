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22.10.2020 15:17
Рубрика: Легковые авто

Выручка Tesla превысила ожидания экспертов

Текст: Константин Руссов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

За третий квартал 2020 года выручка американского производителя электромобилей Tesla оказалась больше, чем ожидали эксперты. Финансовый отчет компании за период опубликован на ее официальном сайте.

Фото: www.electrek.co
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Доходы компании в июле-сентябре составили 8,77 млрд долларов, рост относительно аналогичного периода 2019-го - 39%. Эксперты фондового рынка ожидали, что выручка компании в третьем квартале 2020-го не превысит 8,36 млрд долларов.

Чистая прибыль компании по итогам июля-сентября - 331 млн долларов или 874 млн долларов, если не учитывать особые статьи.

Компания отгрузила покупателям 15 275 автомобилей Model S и Model X, а также 124 318 более дешевых Model 3 и Model Y. Всего клиенты получили 139 593 электромобиля против 90 891 в прошлом квартале.

#Tesla