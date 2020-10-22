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Рубрика: В мире

Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии

Фото: AFP/PAUL FAITH Фото: AFP/PAUL FAITH
Фото: AFP/PAUL FAITH

Карантинные ограничения, соответствующие наивысшему уровню эпидемиологической опасности, вступили в силу на всей территории Ирландии. Такое решение было принято правительством 19 октября на фоне роста в стране числа заболевших коронавирусом.

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В ближайшие шесть недель ирландцы обязаны ограничить социальные контакты только семейным кругом, а передвижение разрешено лишь в радиусе 5 км от дома. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Кафе и рестораны смогут продавать еду и напитки навынос, либо с доставкой на дом, пишет ТАСС. Продолжат работу детские сады, школы и строительные объекты. Пропускная способность общественного транспорта будет сокращена до 25%, все офисы перешли на удаленную форму работы.

Для нарушителей установлена прогрессивная система штрафов. За первое нарушение придется заплатить 500 евро, за повторное - 1,5 тысячи, а в третий раз - 2,5 тысячи евро. По оценкам правительства, общенациональный карантин обойдется казне Ирландии в 1,5 миллиарда евро, будет потеряно 150 тысяч рабочих мест.

За последние сутки в стране зафиксировано 1 167 новых случаев заражения коронавирусом и три смерти. С начала эпидемии коронавирус выявлен у 53 422 граждан, скончались 1 868 человек.

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