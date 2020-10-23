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23 октября 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 23 октября 2020 года № 250-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 23 октября 2020 г.
Опубликован 23 октября 2020 г.
Вступает в силу 26 октября 2020 г.

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 16.10.2020 № 239-р) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 8 слова "до 14.08.2020 (включительно)" исключить;

2) в пункте 10:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) оказывать содействие работникам, указанным в пункте 6, абзацах втором и третьем пункта 8 настоящего распоряжения, в обеспечении условий изоляции и самоизоляции на дому (по месту пребывания) путем оформления по их желанию листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 (в отношении работающих лиц в возрасте старше 65 лет), либо предоставления отпуска или перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;";

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) рекомендовать перейти на гибкий график работы, исключающий скопление сотрудников в общественном транспорте и служебных (рабочих) помещениях.";

3) приложение № 2 к распоряжению дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. В отношении организаций общественного питания, расположенных на территориях городов Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында, Шимановск дополнительно к требованиям, установленным пунктами 1 и 5 настоящих Требований:

1) запрет на работу танцевальной площадки, караоке, употребление кальянов;

2) запрет посадки более 10 посетителей за объединенным столом в общем зале;

3) максимальная одновременная заполняемость посадочных мест в залах обслуживания организации (количество одновременно присутствующих посетителей) не должна превышать 50 % таких посадочных мест;

4) проведение "входного" контроля температуры тела посетителей и обеспечение отказа в допуске лицам с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 26.10.2020.

В.А.Орлов



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