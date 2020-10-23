Автор вазовской "десятки" показал проект ралли-рейдового Porsche

Автор дизайна ВАЗ-2110, а ныне бельгийский предприниматель и владелец собственной дизайн-студии Владимир Ярцев опубликовал в своем Facebook материалы одной из незавершенных работ - постройки гоночного автомобиля для ралли-рейда "Дакар" на агрегатах Porsche 911.

Проект 2003 года именуемый Jocker был заказан у Jartsev Design московской фирмой JT-Mobilis, которая специализировалась на постройке вездеходов, организации и приведении экспедиций в труднодоступные регионы. Задачей Владимира Ярцева было придать болиду выразительный внешний вид законченного изделия, облачить гоночное шасси на пространственном трубчатом каркасе в изящную оболочку. За основу дизайнером был взят кузов Porsche 911 серии 996.

Фото: из архива Владимира Ярцева

Опубликованные материалы демонстрируют, каким болид был задуман дизайнером, и как он планомерно обретал форму от заготовки кузова из скрепленных клепанием листовых панелей, до полноразмерной модели. Ярко-алая масштабная модель демонстрирует автомобиль, каким он должен был выглядеть в полностью завершенном виде. Однако судьба распорядилась так, что, к сожалению, Jocker на маршрут "Дакара" так никогда не вышел.