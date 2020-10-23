Банк России увидел пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для очередного снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки", - сказала Набиуллина. Не исключено, что в зависимости от ситуации, снижение возможно и на единственном оставшемся до конца года заседании совета директоров ЦБ по ставке - 18 декабря.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на текущем уровне в 4,25% годовых. В итоговом релизе регулятор сохранил формулировку о том, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это уже вторая пауза подряд в близком к завершению цикле снижения ключевой ставки, который ЦБ ведет с лета прошлого года (за все это время ставка упала на 3,5 процентного пункта). Последнее на данный момент снижение ключевой ставки было в июле - с 4,5% до 4,25% годовых.