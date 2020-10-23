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23.10.2020 13:38
Рубрика: Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Текст: Роман Маркелов
Банк России, как и ожидали аналитики, не изменил уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 октября. Она осталась на уровне 4,25% годовых. ЦБ снова указал в итоговом релизе, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%, отмечает регулятор. "Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов", - указывает Банк России.

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Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, и это во многом связано с динамикой курса рубля, отмечают в ЦБ. При этом, подчеркивают в Банке России, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось.

По прогнозу ЦБ, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Уровень российского ВВП в 2020 году снизится на 4-5%, а в 2021 году ожидается его восстановительный рост на 3-4%, рассчитывают в ЦБ.

Это уже вторая пауза подряд в близком к завершению цикле снижения ключевой ставки, который ЦБ ведет с лета прошлого года (за все это время ставка упала на 3,5 процентного пункта). Последнее на данный момент снижение ключевой ставки было в июле - с 4,5% до нынешних 4,25% годовых. Тогда инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре Банк России решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал ослабляться.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, пройдет 18 декабря.

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