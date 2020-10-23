Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке

Автомобили с вариатором буксировать крайне не рекомендуется. А что будет, если при этом еще и забыть перевести трансмиссию в нейтральный режим, показал на своем примере один из американских пользователей Reddit.

История простая. Американец решил отбуксировать свой Ford Fusion (у нас известен как Mondeo) с помощью автодома. Когда остановился, то понял, что сточил легкосплавные колесные диски Форда наполовину! Дальнейший осмотр на подъемнике показал, что повреждения получили также рычаги подвески и тормозные диски. Трансмиссия сохранила работоспособность, тем не менее, стоимость ремонта машины оценивается примерно в $4000.

Герой публикации утверждает, что тащил "Форд" на буксире всего лишь одну милю - полтора километра. То, что машина едет как-то тяжеловато, он не ощутил благодаря огромному крутящему моменту двигателя автодома. Ну а дым и искры из-под колес он не видел, так как обзорность назад в доме на колесах сильно ограничена.

Один из комментаторов Reddit, работающих в автосервисе, высказал свою версию произошедшего. По его словам, трансмиссия Ford Fusion переходит в режим паркинга при отключении питания. Таким образом, водитель, может быть, и включил нейтраль, но не учел такой нюанс.