Указ главы Республики Ингушетия от 22 октября 2020 года № 201 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49"

В соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 22 октября 2020 г. № 06-00-07/04-2445-2020, согласно пункту 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия и в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: постановляю:

1. Ввести на территории Республики Ингушетия режим повышенной готовности.

2. Запретить с 22 октября по 1 декабря 2020 г.:

а) проведение на территории Республики Ингушетия публичных и массовых мероприятий, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Запланированные до 22 октября 2020 г. мероприятия проводить без очного присутствия граждан при строгом соблюдении всех противоэпидемических рекомендаций;

б) работу учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования;

3. Ограничить с 22 октября по 1 декабря 2020 г.:

а) деятельность организаций общественного питания после 21 часов 00 минут;

б) проведение свадебных мероприятий в помещениях организаций общественного питания площадью менее 400 кв. м, при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человека на 4 кв. м.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Ингушетия, обеспечить с 22 октября 2020 г. по 1 декабря 2020 г. включительно перевод до 30 процентов работников на дистанционный режим работы, в том числе работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесшие инфаркт или инсульт.

5. Гражданам:

а) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, иные средства защиты) и рук (перчатки) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах, объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая легковое такси;

б) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

6. Рекомендовать гражданам:

а) воздержаться от посещения религиозных объектов;

б) проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

7. Органам государственной власти Республики Ингушетия, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, в том числе деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить:

а) соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, а также путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

б) регулярное проведение мероприятий по дезинфекции помещений;

в) использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







