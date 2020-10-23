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23 октября 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 21 октября 2020 года № 253 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251) следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений в залах театров.";

1.2. в приложении № 1 "Перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых временно приостановлена на территории Республики Калмыкия":

в разделе 2 "Культура, организация досуга и развлечений":

позицию "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90" изложить в следующей редакции:

"Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 901(1)";

позицию "Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14" признать утратившей силу;

позицию "Деятельность музеев 91.02" признать утратившей силу; позицию "Деятельность зоопарков 91.04.1" признать утратившей силу;

дополнить сноской 1(1) следующего содержания:

"1(1) за исключением деятельности театров в части организации и проведения театральных представлений, осуществления репетиционной деятельности государственными учреждениями культуры.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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