Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты, скорее всего, не могло стать причиной аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, после которой произошел разлив нефтепродуктов. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала "Россия 24".

"Многие связывали этот розлив с таянием вечной мерзлоты, - сказал глава Минприроды. - Но то, что мы визуально там наблюдали, - это не связано с мерзлотой, скорее всего. Это еще предстоит доказать".

Авария на резервуаре с топливом произошла 29 мая. Общая масса разлившегося топлива составила, по данным Росприроднадзора, 21 тыс. тонн. Часть нефтепродуктов попало в реки, их течением было вынесено в озеро Пясино. Ведомство оценило ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. Компания "Норникель", в собственности дочерней организации которой находилась аварийная ТЭЦ-3 - в 21,4 млрд рублей.

Ранее Ростехнадзор продлил срок расследования причин аварии до 30 октября.