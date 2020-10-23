Кончаловский получил приз фестиваля в Чикаго за фильм "Дорогие товарищи!"

Сегодня на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго режиссер Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру за фильм "Дорогие товарищи!"

"Любому режиссеру получить награду - большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма "Дорогие товарищи!". Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался. Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино", - так высказался Андрей Кончаловский по поводу престижной награды.

Напомним, что ранее картина Кончаловского "Дорогие товарищи!" была отмечена на 77-м Международном кинофестивале в Венеции, где удостоилась Специального приза жюри и премии "Человек, труд, окружающая среда", учрежденной Фондом FAI CISL. Более того, смеем предположить, что приз в Чикаго - не последняя награда фильма, который явно будет претендовать на звание одного из лучших в 2020 году. Более того, ходят разговоры, что именно фильм "Дорогие товарищи!" может быть выдвинут от нашей страны на "Оскар" в этом году.

Фильм "Дорогие товарищи!", созданный при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и телеканала "Россия 1", выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.

События происходят в 1962 году в советском Новочеркасске. Во время забастовки на главном городском заводе случается такое, что заставляет убежденную коммунистку, работницу парткома - в этой роли Юлия Высоцкая, - полностью пересмотреть свои взгляды и поступиться принципами, которых она придерживалась ранее.