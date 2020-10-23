Указ губернатора Красноярского края от 23 октября 2020 года № 288-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 19.10.2020 № 24-00-17/02-14260-2020, от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 22.10.2020 № 95, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 29.09.2020 № 24-00-17/02-13265-2020," заменить словами "от 29.09.2020 № 24-00-17/02-13265-2020, от 19.10.2020 № 24-00-17/02-14260-2020, от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020,";

слова "от 30.09.2020 № 93," заменить словами "от 30.09.2020 № 93, от 22.10.2020 № 95,";

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Установить, что осуществление на территории Красноярского края конгрессной и выставочной деятельности с очным присутствием граждан допускается при условии одновременного нахождения в месте проведения мероприятия не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, персонал, представители средств массовой информации, иные участники), а также при условии обязательного соблюдения:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.";

дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:

"1.10. Ограничить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки режим работы хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, с 23 часов до 7 часов следующего дня по местному времени, за исключением обслуживания на вынос без их посещения гражданами, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.";

в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением конгрессной и выставочной деятельности, указанной в пункте 1.9 настоящего указа.";

дополнить пунктами 3.7-3.11 следующего содержания:

"3.7. Рекомендовать министерству здравоохранения Красноярского края, краевым государственным учреждениям здравоохранения обеспечить возможность бесплатного получения пациентами и (или) их законными представителями консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента посредством использования телемедицинских технологий и иных информационно-телекоммуникационных технологий.

3.8. Рекомендовать министерству культуры Красноярского края, краевым государственным учреждениям в области культуры обеспечить:

а) возможность показа спектаклей краевыми государственными учреждениями в области культуры с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

б) возможность виртуального доступа к музейным коллекциям краевых государственных учреждений в области культуры с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

в) возможность виртуального доступа к информации библиотечных фондов краевых государственных библиотек с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

3.9. Рекомендовать работодателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы.

3.10. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам усилить меры по дезинфекции и санитарной обработке контактных поверхностей в местах общего пользования в многоквартирных домах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.

3.11. Рекомендовать организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, осуществлять бесконтактную термометрию граждан при входе в помещения (здания).".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







