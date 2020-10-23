Красноярским кафе и ресторанам запретили работать по ночам

В Красноярском крае заведениям общепита предписано закрываться не позднее 23 часов. Работа в ночное время теперь будет караться административными штрафами. Соответствующую норму содержит указ, подписанный губернатором региона Александром Уссом.

Кроме того, в крае ужесточаются правила проведения досуговых и выставочных мероприятий. Теперь общее количество их участников не должно превышать 200 человек. И это с учетом обслуживающего персонала, организаторов и представителей СМИ.

В свою очередь театрам, концертным залам, выставочным центрам и музеям рекомендуется перевести события в удаленный формат.

Как уточняется в документе, прописанные меры направлены на предупреждение распространение коронавирусной инфекции.

Ограничения, прописанные в указе, начинают действовать в крае с 24 октября.