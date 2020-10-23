Указ губернатора Красноярского края от 23 октября 2020 года № 290-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 19.10.2020 № 24-00-17/02-14260-2020, от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020, письмо Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.10.2020 № 01-19/2401-4477, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 22.10.2020 № 95, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "статьей 90 Устава Красноярского края," заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", статьей 90 Устава Красноярского края,";

слова "от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020," заменить словами "от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, от 19.10.2020 № 24-00-17/02-14260-2020, от 22.10.2020 № 24-00-17/02-14370-2020, письмо Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 20.10.2020 № 01-19/2401-4477,";

слова "от 03.06.2020 № 34," заменить словами "от 03.06.2020 № 34, от 22.10.2020 № 95,";

в подпункте 3 пункта 1:

в абзаце первом:

слова "гражданам" заменить словами "гражданам (за исключением граждан в возрасте 65 лет и старше)";

в подпункте "б":

слова "(гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00 часов)" исключить;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Возобновить с 26 октября 2020 года для граждан в возрасте 65 лет и старше обязанность (необходимость) не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции:

а) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00 часов);

в) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

г) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания);

д) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

е) прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

ж) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

з) посещения правоохранительных органов по повесткам;

и) посещения несовершеннолетних детей в случае их проживания раздельно от одного из родителей;

к) посещения пожилых и больных родственников, которым требуется посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра (например, госпитализация единственного родителя);

л) сопровождения нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать (например, отвести ребенка в больницу или сопроводить в больницу пожилого родственника, который без посторонней помощи не может это сделать);

м) участия в похоронах родственников и близких друзей;

н) поездок на дачные и садовые участки для ведения садоводства и огородничества (при соблюдении маршрута следования);

о) посещения адвокатов и нотариусов;

п) посещения иных организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

р) иных экстренных случаев.

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе с 26 октября 2020 года оформить листок нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше".";

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Рекомендовать гражданам:

а) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия) при любом выходе на улицу;

б) воздержаться от посещения общественных мест;

в) использовать возможность дистанционного способа покупки и доставки товаров.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу с 26 октября 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







