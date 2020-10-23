МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов

Вашингтон продолжит активно противодействовать проекту "Северный поток-2" и после предстоящих выборов президента США вне зависимости от их результатов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Американцы агрессивно делят энергетический пирог Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами", - сказал дипломат, которого цитирует ТАСС. По его словам, речь идет о долгосрочной стратегии, которая не изменится при любой администрации Белого дома.

Напомним, на этой неделе США расширили санкции против "Северного потока-2". Теперь ограничительные меры коснулись компаний, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, задействованных в этом масштабном проекте.