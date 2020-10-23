Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук попал в число игроков, которые включены в заявку "Аталанты" на матч 5-го тура чемпионата Италии против "Сампдории". Встреча пройдет в Бергамо 24 октября.

В тоже время главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини признался, что Миранчук вряд ли выйдет на поле с первых минут.

"Миранчук готов хуже Ламмерса, который провел за клуб больше матчей, - сказал наставник "Аталанты". - Не знаю, сможет ли Ламмерс сыграть с "Сампдорией". Что касается Миранчука, то его я пока вижу игроком, который способен войти в игру по ходу матча. Сейчас Руслан Малиновский в лучшей форме".

Миранчук пока не выходил на поле в Серии А, а в Лиге чемпионов сыграл 10 минут против "Мидтьюлланна" и отметился первым голом за клуб.