Набиуллина оценила прошедшее ослабление рубля

Прошедшее ослабление курса рубля не создает угроз для финансовой стабильности. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Мы не видим рисков для финансовой стабильности, валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальны. Мы никаких не видим здесь существенных рисков", - сообщила глава ЦБ.

По мнению Набиуллиной, никакого специального вмешательства в ситуацию со стороны ЦБ не требуется. Она подчеркнула, что колебания валютного курса в этом году повышены, но в среднем они сопоставимы с тем, что было, например, в 2018 году. Но происходящее с рублем обязательно учитывается при принятии решений ЦБ по ключевой ставке, добавила Набиуллина. Так, нынешнее ослабление рубля даст проинфляционный эффект в течение 9-12 ближайших месяцев (в части непродовольственных товаров), уточнила глава ЦБ.

В пятницу ЦБ объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Одним из главных факторов этого решения, как следует из релиза регулятора, стало влияние ослабление рубля на динамику потребительских цен.

С начала лета курс российской валюты заметно опустился. Если в начале июня доллар стоил около 70 рублей, то осенью он уже приближался к отметке 80 рублей. Сейчас курс откатился обратно и колеблется возле 76 рублей. Курс евро превышает 90 рублей, хотя в начале лета стоил меньше 80 рублей.