Новый Kia Sportage: названа реальная причина задержки выхода модели

Новая генерация Kia Sportage должна была выйти на рынок в первой половине 2020 года, однако этого не случилось, дата сместилась на апрель 2021-го. Стало известно, как могло произойти такое и кто в этом виноват.

В середине октября Hyundai Motor Group сообщила о том, что Ый-сун Чунг стал новым председателем группы. Как пишет The KCB, он неоднократно встречался с представителями Kia Motors и обсуждал дизайн и технические решения нового Kia Sportage.

По данным источников, новый глава Hyundai Motor Group наотрез отказался идти на компромиссы в отношении кроссовера Kia, подчёркивая его важное место в структуре продаж компании. Чунг сказал, что лучше скорректировать сроки выхода, но сделать такой автомобиль, за который не будет стыдно.

Также отмечается, что Hyundai Motor Group усилила контроль качества, который сказался в том числе на реализации и утверждения проектов на всех стадиях, включая стадию разработки и тестов в виртуальной среде.