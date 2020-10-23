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23.10.2020 15:13
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage: названа реальная причина задержки выхода модели

Текст: Константин Руссов
Фото: Руслан Антипов/РГ Фото: Руслан Антипов/РГ
Фото: Руслан Антипов/РГ

Новая генерация Kia Sportage должна была выйти на рынок в первой половине 2020 года, однако этого не случилось, дата сместилась на апрель 2021-го. Стало известно, как могло произойти такое и кто в этом виноват.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В середине октября Hyundai Motor Group сообщила о том, что Ый-сун Чунг стал новым председателем группы. Как пишет The KCB, он неоднократно встречался с представителями Kia Motors и обсуждал дизайн и технические решения нового Kia Sportage.

По данным источников, новый глава Hyundai Motor Group наотрез отказался идти на компромиссы в отношении кроссовера Kia, подчёркивая его важное место в структуре продаж компании. Чунг сказал, что лучше скорректировать сроки выхода, но сделать такой автомобиль, за который не будет стыдно.

Также отмечается, что Hyundai Motor Group усилила контроль качества, который сказался в том числе на реализации и утверждения проектов на всех стадиях, включая стадию разработки и тестов в виртуальной среде.