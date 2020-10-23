Оператор каршеринга "Делимобиль" позволит дисциплинированным водителям ездить на премиум-автомобилях без оклейки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, речь идет о Mercedes E-класса и GLC. Раньше таких машин у "Делимобиля" было всего лишь несколько штук, а теперь - больше 100. Обычно средний чек на аренду таких машин выше, чем у авто массового сегмента - премиум-класс берут на более долгий срок. "Мерин" без оклейки невозможно будет отличить от личной машины. Но при этом городские парковки будут бесплатными, а мойку, ТО и прочие хлопоты берет на себя оператор.

Такие машины будут доступны только самым дисциплинированным водителям. Как уже писала "РГ", недавно "Делимобиль" ввел рейтинг клиентов, который каждый из них может видеть у себя в приложении. Баллы выставляются на основании анализа стиля водителя, эти данные получают с помощью автоматической начинки шерингового автомобиля. Также важно не попадать в ДТП, чтобы тебе доверили премиум.

Корреспонденту "РГ" приложение после обновления дало доступ к Mercedes. Если включить соответствующий фильтр, можно сразу увидеть все доступные машины без оклейки. В каждом случае система рассчитывает персональный тариф. Для "моего" Mercedes он составил 14,36 руб. за минуту. Кстати, два автомобиля из предложенных радар "засек" в домашнем Северо-Восточном округе.