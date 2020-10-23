Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.10.2020 02:00
Рубрика: Легковые авто

Сивый "мерин"

Образцовым водителям дадут Mercedes без наклеек
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 240 (8294)
Оператор каршеринга "Делимобиль" позволит дисциплинированным водителям ездить на премиум-автомобилях без оклейки.
Через мобильное приложение пользователи каршеринга теперь могут узнать свой рейтинг. Фото: monstArrr_ / iStock Через мобильное приложение пользователи каршеринга теперь могут узнать свой рейтинг. Фото: monstArrr_ / iStock
Через мобильное приложение пользователи каршеринга теперь могут узнать свой рейтинг. Фото: monstArrr_ / iStock

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, речь идет о Mercedes E-класса и GLC. Раньше таких машин у "Делимобиля" было всего лишь несколько штук, а теперь - больше 100. Обычно средний чек на аренду таких машин выше, чем у авто массового сегмента - премиум-класс берут на более долгий срок. "Мерин" без оклейки невозможно будет отличить от личной машины. Но при этом городские парковки будут бесплатными, а мойку, ТО и прочие хлопоты берет на себя оператор.

Фото: РИА Новости
Состояние водителя в каршеринге проверит алкозамок

Такие машины будут доступны только самым дисциплинированным водителям. Как уже писала "РГ", недавно "Делимобиль" ввел рейтинг клиентов, который каждый из них может видеть у себя в приложении. Баллы выставляются на основании анализа стиля водителя, эти данные получают с помощью автоматической начинки шерингового автомобиля. Также важно не попадать в ДТП, чтобы тебе доверили премиум.

Корреспонденту "РГ" приложение после обновления дало доступ к Mercedes. Если включить соответствующий фильтр, можно сразу увидеть все доступные машины без оклейки. В каждом случае система рассчитывает персональный тариф. Для "моего" Mercedes он составил 14,36 руб. за минуту. Кстати, два автомобиля из предложенных радар "засек" в домашнем Северо-Восточном округе.