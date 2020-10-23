Первый электромобиль Volvo оказался значительно дороже Tesla

Volvo Cars объявил стоимость первого в истории марки электромобиля. Нижняя ценовая планка кроссовера XC40 Recharge в Северной Америке - 53 990 долларов (4,15 миллиона рублей) без учета льгот.

Кроссовер предложен исключительно в двухмоторном полноприводном исполнении. Совокупная пиковая мощность двигателей 408 л.с., разгон 0-100 км/ч занимает 4,9 с. Аккумулятор пока только один, емкостью 78 кВтч с возможностью быстрой зарядки до 80% за 40 минут. Запас хода по циклу WLTP заявлен "свыше 400 км".

Допустима буксировка прицепа массой до 1,5 тонн.

Цена полноприводного Tesla Model Y с батареей 75 кВтч, автономность хода которого автопроизводитель заявляет 314 миль (505 км, WLTP), - от 49 990 долларов (3,84 миллиона рублей). Интересно, что в Швеции порядок цен между моделями иной, XC40 Recharge предложен за цену от 699 000 крон (6,1 миллиона рублей), а Tesla Model Y - от 719 000 крон (6,3 миллиона рублей).

Производство Volvo XC40 Recharge с начала октября развернуто на заводе компании в бельгийском городе Гент. К слову, Volvo один из редких автопроизводителей, представляющих в России полную модельную линейку. Возможно, что шведы не нарушат этой закономерности и привезут к нам и электромобили.