Песков: Россия не собирается терпеть хамство

Москва не намерена терпеть хамство, но настроена продолжать пытаться объяснить свою точку зрения Европе. Об этом в эфире "Первого канала" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять партнерам российскую позицию. Песков подчеркнул, что в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства прокомментировал обвинения США в попытках Москвы повлиять на итоги предстоящих в Америке президентских выборов. "Обвинения сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются", - в который уже раз констатировал Песков. "Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - считает он.