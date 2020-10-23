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23.10.2020 04:47
Рубрика: Власть

Песков: Россия не собирается терпеть хамство

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва не намерена терпеть хамство, но настроена продолжать пытаться объяснить свою точку зрения Европе. Об этом в эфире "Первого канала" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил концептуальный характер речи Путина на "Валдае"

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять партнерам российскую позицию. Песков подчеркнул, что в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства прокомментировал обвинения США в попытках Москвы повлиять на итоги предстоящих в Америке президентских выборов. "Обвинения сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются", - в который уже раз констатировал Песков. "Скорее, это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - считает он.

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