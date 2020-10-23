Попова: Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы

Заболеть новой коронавирусной инфекцией могут люди всех возрастов, поэтому сегодня крайне важно исполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения вируса.Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, в особой зоне риска люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, а также лишний вес. "Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности", - цитирует Попову агентство РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора настоятельно рекомендует сократить контакты, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в интервью "Российской газете" Анна Попова отметила, что коронавирус диктует всем нам новые правила поведения. Прежде всего необходимо стать организованным и ответственным. "Причем это касается всех: от главного санитарного врача до каждого гражданина. Мне сегодня хочется сказать спасибо всем, кто носит защитную маску. Поверьте, это так же важно, как уступить место пожилым, помочь с коляской молодой маме, придержать дверь идущему за тобой. Это забота о ближнем…", - подчеркнула глава санитарного ведомства.