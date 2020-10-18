Анна Попова: Мне хочется сказать спасибо всем, кто носит защитную маску

Очень заманчиво встретиться, посидеть, поговорить: собеседник умный и такой теплый, доброжелательный. Но ковидное время, а Анна Юрьевна… Между прочим. У главного санитарного врача четыре секретаря. И режим работы у них такой: сутки, то есть 24 часа, а потом трое суток отдыха. О режиме Анны Юрьевны рассказывать не станем. Только о COVID говорить не будем. Тем более что на прошлой неделе Анна Юрьевна - наш, "Российской газеты", эксперт и постоянный автор - была у нас на "Деловом завтраке", посвященном все тому же COVID. Терпеливо, вдаваясь в детали, отвечала на наши и наших читателей вопросы. Об этом мы подробно рассказали на своих страницах и в интернете. Потому сегодня…
Как выпускница Ростовского медицинского университета выбрала, на мой взгляд, мужскую профессию? Стала санитарным врачом. Кстати, ростовский вуз - это по месту жительства?
Анна Попова: Я родилась в прекрасном зеленом городе - Ростове-на-Дону. Мама работала учителем. Папа - инженером. Родители - моя поддержка и опора. Это они своим примером заложили те ценности, которые для меня стали определяющими на всю жизнь: ответственность, усердие, уважение к людям. Почему медвуз? Мне повезло - я родилась со склонностью к медицине. Уже в старшей школе определилась с направлением: занималась на кафедре эпидемиологии Ростовского медуниверситета.
Студенты-медики чаще отдают предпочтение хирургии, гинекологии. Никогда не сожалели, что выбрали эпидемиологию?
Анна Попова: Никогда! Никогда по поводу области медицины сомнений не было. Хирург лечит конкретного пациента. А у эпидемиолога совсем другая мера ответственности. От его профессиональных решений зависит здоровье сразу многих людей.
И это чрезвычайно заметно сейчас, когда COVID неумолим. Если честно, его наступление было ожидаемо?
Анна Попова: Еще в 2017 году сессия, которую организовывал Роспотребнадзор на Восточном экономическом форуме, так и называлась - "Угроза пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Ученые ждали появления некоего "вируса Х", и именно в этой части мира, так как там совпадают несколько факторов: очень тесные контакты людей и животных из-за гастрономических традиций, очень густо населенный регион и влажный теплый климат… Но важно не просто предвидеть, а быть готовыми к встрече. Алгоритмы противодействия воздушно-капельным инфекциям мы успешно отработали в период эпидемий гриппа 2015-2016 годов. Наши лаборатории и пункты пропуска через границу были дооснащены оборудованием в период крупных международных спортивных мероприятий. Этот наработанный опыт позволил быстро мобилизовать отечественную систему здравоохранения, сохранить здоровье и жизни.
И рулить всем этим должна специальная служба. Какими, по-вашему, качествами должен обладать хороший врач?
Анна Попова: Прежде всего, быть преданным своему делу. Наша профессия нередко вынуждает жертвовать личным временем и интересами ради сохранения здоровья и благополучия людей.
А какие правила жизни диктует коронавирус?
Анна Попова: Прежде всего, высокая степень самоорганизации и ответственности. Причем это касается всех: от главного санитарного врача до каждого гражданина. Мне сегодня хочется сказать спасибо всем, кто носит защитную маску. Поверьте, это так же важно, как уступить место пожилым, помочь с коляской молодой маме, придержать дверь идущему за тобой. Это забота о ближнем…
На вас лично это распространяется? Семья поддерживает?
Анна Попова: Все мои близкие так или иначе связаны со служением Отчизне. Они понимают мою загруженность и всегда поддерживают меня.
И все-таки… Откуда берутся силы изо дня в день выдерживать такое напряжение?
Анна Попова: Господь дает: есть дело и надо его сделать.
Что больше всего раздражает вас?
Анна Попова: Некомпетентность и равнодушие.
И тогда вы можете накричать? Или предпочитаете говорить тихо, как недавно сказал президент: "Главный санитарный врач Попова говорит тихим голосом, может быть, для того, чтобы внимательно слушали"?
Анна Попова: В общении с коллегами и подчиненными предпочитаю язык аргументации.
Любимая еда главного государственного санитарного врача России?
Анна Попова: Простая и дающая энергию на долгое время. Например, овсяная каша, творог, яблоки.
Нынешние выпускники медвузов готовы к ковидным нашествиям? Надо ли менять формат обучения студентов?
Анна Попова: Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия. А если говорить о формате обучения студентов медицинских вузов, то, считаю, однозначно нужно увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.
Вопрос не совсем к юбилею. Но все же: у вас есть враги? Больше друзей или врагов?
Анна Попова: Всех в достатке: и врагов, и друзей.
Вас предавали? Можно ли такое простить?
Анна Попова: Предавали. Продолжать общение с таким человеком не смогу.
Вы отличаетесь элегантностью. Как выбираете одежду?
Анна Попова: Главный секрет: выбирать, хорошо выспавшись!
Вернемся к юбилейной дате. Чувствуете груз лет?
Анна Попова: Чувствую груз ответственности.
Анна Юрьевна, согласны ли вы с утверждением Александра Солженицына о важности неучастия во зле?
Анна Попова: Согласна, что со злом нельзя смириться. Но думаю, что помимо неучастия во зле, важна и активная позиция добра.
В юбилей не обойтись без традиционного вопроса: ваше самое большое желание?
Анна Попова: Чтобы все были здоровы.