Анна Попова: Мне хочется сказать спасибо всем, кто носит защитную маску

Вот она чуть ли не каждый день и чуть ли не на всех телеэкранах, и чуть ли не в любое время суток. Да, иногда есть нотки усталости в голосе. Иногда заметно утомление в ярких глазах. Впрочем, это значения не имеет. Имеет значение то, что говорит, что предлагает, что советует руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, которая сегодня отмечает свой юбилей.

Очень заманчиво встретиться, посидеть, поговорить: собеседник умный и такой теплый, доброжелательный. Но ковидное время, а Анна Юрьевна… Между прочим. У главного санитарного врача четыре секретаря. И режим работы у них такой: сутки, то есть 24 часа, а потом трое суток отдыха. О режиме Анны Юрьевны рассказывать не станем. Только о COVID говорить не будем. Тем более что на прошлой неделе Анна Юрьевна - наш, "Российской газеты", эксперт и постоянный автор - была у нас на "Деловом завтраке", посвященном все тому же COVID. Терпеливо, вдаваясь в детали, отвечала на наши и наших читателей вопросы. Об этом мы подробно рассказали на своих страницах и в интернете. Потому сегодня…

Как выпускница Ростовского медицинского университета выбрала, на мой взгляд, мужскую профессию? Стала санитарным врачом. Кстати, ростовский вуз - это по месту жительства?

Анна Попова: Я родилась в прекрасном зеленом городе - Ростове-на-Дону. Мама работала учителем. Папа - инженером. Родители - моя поддержка и опора. Это они своим примером заложили те ценности, которые для меня стали определяющими на всю жизнь: ответственность, усердие, уважение к людям. Почему медвуз? Мне повезло - я родилась со склонностью к медицине. Уже в старшей школе определилась с направлением: занималась на кафедре эпидемиологии Ростовского медуниверситета.

Студенты-медики чаще отдают предпочтение хирургии, гинекологии. Никогда не сожалели, что выбрали эпидемиологию?

Анна Попова: Никогда! Никогда по поводу области медицины сомнений не было. Хирург лечит конкретного пациента. А у эпидемиолога совсем другая мера ответственности. От его профессиональных решений зависит здоровье сразу многих людей.

И это чрезвычайно заметно сейчас, когда COVID неумолим. Если честно, его наступление было ожидаемо?

Анна Попова: Еще в 2017 году сессия, которую организовывал Роспотребнадзор на Восточном экономическом форуме, так и называлась - "Угроза пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Ученые ждали появления некоего "вируса Х", и именно в этой части мира, так как там совпадают несколько факторов: очень тесные контакты людей и животных из-за гастрономических традиций, очень густо населенный регион и влажный теплый климат… Но важно не просто предвидеть, а быть готовыми к встрече. Алгоритмы противодействия воздушно-капельным инфекциям мы успешно отработали в период эпидемий гриппа 2015-2016 годов. Наши лаборатории и пункты пропуска через границу были дооснащены оборудованием в период крупных международных спортивных мероприятий. Этот наработанный опыт позволил быстро мобилизовать отечественную систему здравоохранения, сохранить здоровье и жизни.

И рулить всем этим должна специальная служба. Какими, по-вашему, качествами должен обладать хороший врач?

Анна Попова: Прежде всего, быть преданным своему делу. Наша профессия нередко вынуждает жертвовать личным временем и интересами ради сохранения здоровья и благополучия людей.

А какие правила жизни диктует коронавирус?

Анна Попова: Прежде всего, высокая степень самоорганизации и ответственности. Причем это касается всех: от главного санитарного врача до каждого гражданина. Мне сегодня хочется сказать спасибо всем, кто носит защитную маску. Поверьте, это так же важно, как уступить место пожилым, помочь с коляской молодой маме, придержать дверь идущему за тобой. Это забота о ближнем…

На вас лично это распространяется? Семья поддерживает?

Анна Попова: Все мои близкие так или иначе связаны со служением Отчизне. Они понимают мою загруженность и всегда поддерживают меня.

И все-таки… Откуда берутся силы изо дня в день выдерживать такое напряжение?

Анна Попова: Господь дает: есть дело и надо его сделать.

Что больше всего раздражает вас?

Анна Попова: Некомпетентность и равнодушие.

И тогда вы можете накричать? Или предпочитаете говорить тихо, как недавно сказал президент: "Главный санитарный врач Попова говорит тихим голосом, может быть, для того, чтобы внимательно слушали"?

Анна Попова: В общении с коллегами и подчиненными предпочитаю язык аргументации.

Любимая еда главного государственного санитарного врача России?

Анна Попова: Простая и дающая энергию на долгое время. Например, овсяная каша, творог, яблоки.

Нынешние выпускники медвузов готовы к ковидным нашествиям? Надо ли менять формат обучения студентов?

Анна Попова: Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия. А если говорить о формате обучения студентов медицинских вузов, то, считаю, однозначно нужно увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Вопрос не совсем к юбилею. Но все же: у вас есть враги? Больше друзей или врагов?

Анна Попова: Всех в достатке: и врагов, и друзей.

Вас предавали? Можно ли такое простить?

Анна Попова: Предавали. Продолжать общение с таким человеком не смогу.

Вы отличаетесь элегантностью. Как выбираете одежду?

Анна Попова: Главный секрет: выбирать, хорошо выспавшись!

Вернемся к юбилейной дате. Чувствуете груз лет?

Анна Попова: Чувствую груз ответственности.

Анна Юрьевна, согласны ли вы с утверждением Александра Солженицына о важности неучастия во зле?

Анна Попова: Согласна, что со злом нельзя смириться. Но думаю, что помимо неучастия во зле, важна и активная позиция добра.

В юбилей не обойтись без традиционного вопроса: ваше самое большое желание?

Анна Попова: Чтобы все были здоровы.