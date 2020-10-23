Указ губернатора Псковской области от 23 октября 2020 года № 188-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 октября 2020 г. № 1896, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 15 октября 2020 г. № 1843" дополнить словами ", от 23 октября 2020 г. № 1896";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 ноября 2020 г.".

3) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2:

а) в абзаце втором слова "с 25 августа 2020 г. мероприятий (за исключением дискотек)" заменить словами "мероприятий (за исключением дискотек) с 6.00 до 23.00";

б) абзац пятый после слова "проводимые" дополнить словами "с 6.00 до 23.00";

в) абзац девятый после слова "проводимые" дополнить словами "с 6.00 до 23.00";

4) в подпункте "б" подпункта 1 пункта 2 слова "курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах" заменить словами "использование кальянов в общественных местах, не указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

5) пункт 22 подпункта 1 пункта 2 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:

"е) не осуществлять оказание услуг гражданам в период с 23.00 до 6.00. Указанное требование не распространяется на оказание услуг:

по доставке заказов на дом, в организации, в номера гостиниц и иные объекты временного проживания граждан (городские и загородные отели, апарт-отели, мотели, хостелы, дома отдыха, базы отдыха, центры отдыха, гостевые дома, туристические базы, кемпинги);

предприятиями общественного питания, оказывающими услуги общественного питания на территории вокзалов, автостанций, аэропорта, автозаправочных станций;

ж) исключить нахождение посетителей в объектах предприятия общественного питания в период с 23.00 до 6.00. Указанное требование не распространяется на оказание услуг предприятиями общественного питания, оказывающими услуги общественного питания на территории вокзалов, автостанций, аэропорта, автозаправочных станций;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 26 октября 2020 г., за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего указа, который вступает в силу с 30 октября 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







