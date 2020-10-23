Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Глава столичного главконтроля Евгений Данчиков рассказал журналистам, что с 1 сентября более 46 тысяч москвичей были оштрафованы за отсутствие средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. В основном, нарушителей выявляли в транспорте, крупных торговых центрах, кинотеатрах и театрах, на массовых спортивных мероприятиях.

Также к ответственности были привлечены порядка 12 тысяч юридических лиц, которые пренебрегали мерами санитарной безопасности. В частности, не проводили регулярной дезинфекции помещений, не обеспечивали наличие санитайзеров, не контролировали соблюдение социальной дистанции между сотрудниками и посетителями. Деятельность 160 организаций поверяющие органы вообще прекратили.

Напомним, в столичном регионе из-за второй волны коронавируса введено ужесточение масочно-перчаточного режима. Граждан-нарушителей штрафуют на 5 тысяч рублей.