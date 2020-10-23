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23.10.2020 14:53
Рубрика: Авто

Каршеринг начал тестировать московских водителей на опьянение

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Оператор каршеринга "Делимобиль" начал тестировать московских водителей на опьянение с помощью мультимедийного теста. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

Фото: monstArrr_ / iStock
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На этапе бронирования водителю предложат пройти в приложении несложный тест на скорость реакции и внимание. Пока это просто испытания digital-метода. В дальнейшем его результаты сопоставят с показаниями автоматики автомобиля и проанализируют, насколько точен этот метод.

Пройти тест система предложит тем, кто забронирует машину в период с 23:00 до 05:00. Если клиент не пройдет тест, приложение предложит повременить с арендой и немного отдохнуть. Также такого водителя предупреждают о серьезной ответственности за езду в нетрезвом виде и возможных штрафах от компании.

Отметим, что ранее такую систему опробовали в регионах. Отдельные ее элементы были доработаны и теперь внедрены в Москве.